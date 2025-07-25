В Казани стартовал чемпионат по профмастерству среди участников СВО

«Чемпионат имеет большое социальное значение как для всего общества в целом, так и, естественно, для участников. И в первую очередь — для тех ветеранов, кто еще не нашел себя в трудовой деятельности. Мы должны привлекать ребят, которые пришли со специальной военной операции, к тому, чтобы они социализировались и устраивались на работу. Этот чемпионат наглядно показывает этим ребятам, что, несмотря ни на что, ты можешь быть полезен и себе самому, в первую очередь, и своей семье и обществу в целом», — рассказал журналистам член экипажа танка «Алеша» Герой РФ Расим Баксиков.