В Казани стартовал чемпионат по профмастерству среди участников СВО

«Я хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваш подвиг, за ваше ратное служение во благо нашей страны, во благо всему миру. То, что вы прошли через такие испытания, защищая нашу Родину, детей, взрослых, — достойно самого глубокого уважения и признания. То, что сегодня вы в гостеприимной Казани, в республике Татарстан, собрались на первый чемпионат, — тоже очень значимое и важное событие. Я хочу вас всех с этим поздравить», — обратился к участникам соревнований министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Исполнительный директор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Юрий Хабров, обращаясь ветеранам, подчеркнул, что они были настоящими героями на фронте и остаются ими и в мирной жизни, поскольку, несмотря на полученные ранения, стремятся стать первыми и в общественной жизни, и в сфере труда, и в занятиях спортом.
«Это мероприятие объединяет не просто талантливых и целеустремленных людей со всей страны, а тех, кто своей жизнью показал, что такое беззаветное служение Отчизне. Каждый из присутствующих здесь — пример силы духа, устойчивости, упорства. Пусть эти соревнования станут не только возможностью показать умения, но и источником новых идей, знакомств и профессиональных достижений», — зачитал Хабров приветствие председателя фонда, статс-секретаря — замминистра обороны РФ Анны Цивилевой.
Чемпионат будет проходить с 25 по 29 июля. Участниками станут более 400 человек — это конкурсанты, эксперты и сопровождающие, сообщают организаторы. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки на финале национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.
«Чемпионат имеет большое социальное значение как для всего общества в целом, так и, естественно, для участников. И в первую очередь — для тех ветеранов, кто еще не нашел себя в трудовой деятельности. Мы должны привлекать ребят, которые пришли со специальной военной операции, к тому, чтобы они социализировались и устраивались на работу. Этот чемпионат наглядно показывает этим ребятам, что, несмотря ни на что, ты можешь быть полезен и себе самому, в первую очередь, и своей семье и обществу в целом», — рассказал журналистам член экипажа танка «Алеша» Герой РФ Расим Баксиков.
О чемпионате
Соревнования организованы по 15 компетенциям: «Веб-разработка (программирование)», «Оператор БПЛА», «Фотограф», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Резьба по дереву», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Массажист», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Сборка, разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ».