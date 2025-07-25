ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ на Времевском направлении

«Средствами авиационного поражения бомбардировочной авиации ВКС России нанесена серия высокоточных ударов по выявленным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Времевском направлении в момент наибольшего скоплениям в них личного состава», — говорится в заявлении.
Ведомство также опубликовало кадры поражения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.