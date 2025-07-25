Российские войска ударили по пунктам дислокации ВСУ на Времевском направлении

Российские войска нанесли точечные удары по местам расположения украинских военных на Времевском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами авиационного поражения бомбардировочной авиации ВКС России была нанесена серия высокоточных ударов по выявленным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Времевском направлении в момент наибольшего скоплениям в них личного состава», — уточнили в военном ведомстве.
Ранее KP.RU писал, что с 19 по 25 июля Вооружённые силы РФ провели десять массированных ударов по военным объектам Украины, уточнили в пресс-службе ведомства. Для атак использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники, а также средства воздушного, наземного и морского базирования.
В результате ударов были уничтожены предприятия оборонной промышленности, склады с топливом, боеприпасами и ракетным вооружением, а также места хранения и сборки ударных дронов и объекты на военных аэродромах Украины, добавили в Минобороны.