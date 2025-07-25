Российские войска ударили по пунктам дислокации ВСУ на Времевском направлении

Ранее KP.RU писал, что с 19 по 25 июля Вооружённые силы РФ провели десять массированных ударов по военным объектам Украины, уточнили в пресс-службе ведомства. Для атак использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники, а также средства воздушного, наземного и морского базирования.