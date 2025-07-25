Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации сразу на пяти участках фронта

Речь идет о покровском (под Красноармейском ДНР), новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области), северослобожанском (север Сумской области), добропольском (северо-запад ДНР) и лиманском (север ДНР) направлениях. «Принял участие в заседании ставки верховного главнокомандующего. Подробно доложил о ситуации на фронте. Самые горячие направления — покровское, новопавловское, северослобожанское, добропольское, лиманское», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.