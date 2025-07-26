Кадыров рассказал, что бойцы «Ахмата» сделали с украинским пленным, которого бросили сослуживцы

«Игорь остался лежать на земле — один, без помощи, без связи, без шансов. Лишь спустя неделю его нашли наши бойцы. В отличие от командования, они не прошли мимо. Ковальчук был взят в плен, эвакуирован и получил необходимую медицинскую помощь», — написал глава Чеченской Республики.