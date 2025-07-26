Кадыров рассказал, что бойцы «Ахмата» сделали с украинским пленным, которого бросили сослуживцы

Раненый украинский военнослужащий Игорь Ковальчук, которого бросили сослуживцы, получил помощь, когда попал в плен. Его историю рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
По словам Кадырова, 52-летний украинец попал в плен в районе села Поповка. Он не мог двигаться из-за тяжёлого ранения в ногу и был оставлен сослуживцами.
«Игорь остался лежать на земле — один, без помощи, без связи, без шансов. Лишь спустя неделю его нашли наши бойцы. В отличие от командования, они не прошли мимо. Ковальчук был взят в плен, эвакуирован и получил необходимую медицинскую помощь», — написал глава Чеченской Республики.
Также Кадыров сообщил, что Ковальчук попал в ряды ВСУ в результате принудительной мобилизации, а дома его ждут жена и двое детей.
«Несмотря на его статус врага, отношение со стороны наших подразделений осталось гуманным: лечение, перевязки, питание, нормальные условия — всё то, чего он не дождался от своих», — резюмировал Кадыров.
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