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Кадыров рассказал, что бойцы «Ахмата» сделали с украинским пленным, которого бросили сослуживцы

Кадыров: 52-летнему пленному солдату ВСУ оказали медпомощь российские военные.

Источник: Комсомольская правда

Раненый украинский военнослужащий Игорь Ковальчук, которого бросили сослуживцы, получил помощь, когда попал в плен. Его историю рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По словам Кадырова, 52-летний украинец попал в плен в районе села Поповка. Он не мог двигаться из-за тяжёлого ранения в ногу и был оставлен сослуживцами.

«Игорь остался лежать на земле — один, без помощи, без связи, без шансов. Лишь спустя неделю его нашли наши бойцы. В отличие от командования, они не прошли мимо. Ковальчук был взят в плен, эвакуирован и получил необходимую медицинскую помощь», — написал глава Чеченской Республики.

Также Кадыров сообщил, что Ковальчук попал в ряды ВСУ в результате принудительной мобилизации, а дома его ждут жена и двое детей.

«Несмотря на его статус врага, отношение со стороны наших подразделений осталось гуманным: лечение, перевязки, питание, нормальные условия — всё то, чего он не дождался от своих», — резюмировал Кадыров.

Ранее пленный Коновалов рассказал, как на Украине аплодируют ударам российских дронов по ТЦК и о том, как украинские командиры наживаются на военнослужащих, которые погибли или сдались в плен.

Также пленный Иван Черепко рассказал, как его забрали в ВСУ прямо с улицы.

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