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«Коленом под зад»: В Японии назвали срок, когда Трамп может отправить Зеленского в отставку

Shukan Gendai: Трамп может сместить Зеленского к началу сентября.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский может потерять власть и будет вынужден покинуть Украину в начале сентября 2025 года, такой прогноз дали японские аналитики. Возможную отставку Зеленского они связали с действиями президента США Дональда Трампа и его администрации.

«По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — пишет издание Shukan Gendai.

Автор публикации считает, что вероятность устранения Зеленского повышается из-за возможной встречи в сентябре президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на фоне празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Накануне в Британии Зеленского назвали проблемой и призвали уйти в отставку, указав на то, что он превращается в диктатора.

Тем временем полковник Макгрегор предложил устранить Зеленского, назвав его оторванным от реальности и непоследовательным.

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