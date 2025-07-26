Владимир Зеленский может потерять власть и будет вынужден покинуть Украину в начале сентября 2025 года, такой прогноз дали японские аналитики. Возможную отставку Зеленского они связали с действиями президента США Дональда Трампа и его администрации.
«По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — пишет издание Shukan Gendai.
Автор публикации считает, что вероятность устранения Зеленского повышается из-за возможной встречи в сентябре президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на фоне празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Накануне в Британии Зеленского назвали проблемой и призвали уйти в отставку, указав на то, что он превращается в диктатора.
Тем временем полковник Макгрегор предложил устранить Зеленского, назвав его оторванным от реальности и непоследовательным.