В Волгоградской области предупредили о ближайших полетах БПЛА

С 29 по 31 июля на территории Фролово будут проводиться кадастровые работы с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации города.
Отмечается, что БПЛА будут использовать с 8.00 до 18.00. В администрации Фролово местных жителей просят сохранять спокойствие.
Напомним, дроны находят широкое применение в различных областях. Например, в природоохранной сфере. Так, для лесничеств Волгоградской области закупили 23 современных квадрокоптера для наблюдения за пожароопасной обстановкой и предотвращения незаконной рубки деревьев.
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