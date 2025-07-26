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В Волгоградской области предупредили о ближайших полетах БПЛА

Власти Фролово сообщили, что дронов задействуют в кадастровых работах.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

С 29 по 31 июля на территории Фролово будут проводиться кадастровые работы с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что БПЛА будут использовать с 8.00 до 18.00. В администрации Фролово местных жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, дроны находят широкое применение в различных областях. Например, в природоохранной сфере. Так, для лесничеств Волгоградской области закупили 23 современных квадрокоптера для наблюдения за пожароопасной обстановкой и предотвращения незаконной рубки деревьев.

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