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В Сумской области уничтожили роту батальона «Айдар» ВСУ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (запрещен в РФ, признан террористическим) ВСУ уничтожена в Сумской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Потери 24-го ошб “Айдар” наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами “Севера”, — сказал собеседник.