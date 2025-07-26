«Потери 24-го ошб “Айдар” наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами “Севера”, — сказал собеседник.
В Сумской области уничтожили роту батальона «Айдар» ВСУ
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (запрещен в РФ, признан террористическим) ВСУ уничтожена в Сумской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.