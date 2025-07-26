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Медведчук: Единственным путем для Украины является воссоединение с Россией

Медведчук назвал воссоединение с Россией условием для обустройства будущего украинского народа.

Источник: Комсомольская правда

Воссоединение с Россией является единственным путем для украинского народа. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — сказал политик в интервью ТАСС, указав на то, что ряд регионов Украины уже сделали этот выбор.

«Это только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель», — резюмировал Медведчук.

Также Виктор Медведчук рассказал о произошедшем на Украине дефолте.

Тем временем Москва запросила на 31 июля заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. В повестку включен вопрос о действиях, препятствующих проведению переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

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