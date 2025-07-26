Воссоединение с Россией является единственным путем для украинского народа. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — сказал политик в интервью ТАСС, указав на то, что ряд регионов Украины уже сделали этот выбор.
«Это только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель», — резюмировал Медведчук.
Также Виктор Медведчук рассказал о произошедшем на Украине дефолте.
Тем временем Москва запросила на 31 июля заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. В повестку включен вопрос о действиях, препятствующих проведению переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.