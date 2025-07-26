Ростовская область в ночь на 26 июля была атакована дронами ВСУ: есть жертвы

Ростовская область в ночь на 26 июля была атакована ВСУ. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Слюсарь сообщил, что в населённом пункте Чукаринский, который находится в Шолоховском районе, из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом было нарушено электроснабжение в частных домах, расположенных на улице Терновая. Также чиновник подчеркнул, что во многих жилых домах повреждена кровля, выбиты стёкла, а также получили осколками посечены хозпостройки. Кроме того, во время атаки ВСУ дронами в Ростовской области погибло два человека, отмечает губернатор.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты на территории РФ. В Кремле подчеркнули, что понимают, с кем имеют дело, и осознают опасность, связанную с таким противником, но уже принимают соответствующие меры.