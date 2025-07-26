В Воронежской области опасность БПЛА продлилась 9 часов

В Воронежской области утром 26 июля отменили опасность налета беспилотников, об этом в 7.12 субботы сообщил губернатор Александр Гусев. Угроза продлилась девять часов, ее объявили в 22.01 пятницы, 25 июля.
О происшествия не сообщается.
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