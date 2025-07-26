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ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 54 дрона ВСУ над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В частности, российские бойцы сбили:

  • 24 беспилотника — над территорией Брянской области;
  • 12 — над Ростовской областью;
  • шесть — над территорией Республики Крым;
  • четыре дрона — над акваторией Азовского моря;
  • три — над акваторией Черного моря;
  • два БПЛА — над Орловской областью;
  • два беспилотника — над Тульской областью;
  • один дрон — над территорией Белгородской области.

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