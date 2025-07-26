ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В частности, российские бойцы сбили:
- 24 беспилотника — над территорией Брянской области;
- 12 — над Ростовской областью;
- шесть — над территорией Республики Крым;
- четыре дрона — над акваторией Азовского моря;
- три — над акваторией Черного моря;
- два БПЛА — над Орловской областью;
- два беспилотника — над Тульской областью;
- один дрон — над территорией Белгородской области.
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