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Готовится первый список обмена гражданскими лицами между РФ и Украиной: подробности

Депутат Кузнецов: Москва и Киев располагают списком для обмена гражданскими.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Киев подготовили предварительный список гражданских, которые могут быть обменяны в формате «20 на 20». Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в интервью ТАСС.

«У нас на руках есть первые верифицированные списки: как у России, так и у Украины. Это те, кого мы посещали в рамках взаимного посещения гражданских пленных весной 2023 года», — рассказал парламентарий.

Позже он подчеркнул, что Россия располагает видео из мест заключения гражданских. Пока идет речь об обмене пленными гражданскими в формате «20 на 20».

Напомним, по результатам третьего раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле российская делегация задалась вопросом, почему 30 жителей Курской области, вывезенные киевским режимом, до сих пор не были возвращены на территорию РФ. В качестве кого они удерживаются Киевом? Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что Киев должен прояснить статус этих людей.

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