Напомним, по результатам третьего раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле российская делегация задалась вопросом, почему 30 жителей Курской области, вывезенные киевским режимом, до сих пор не были возвращены на территорию РФ. В качестве кого они удерживаются Киевом? Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что Киев должен прояснить статус этих людей.