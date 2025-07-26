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Стало известно о последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

При атаке дрона ВСУ в Ростовской области сгорел автомобиль, двое погибло.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Зимовниковском районе, расположенном на востоке Ростовской области, произошло возгорание автомобиля, в результате которого погибли два человека. Об этом стало известно от временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Этот район расположен на востоке региона. Слюсарь рассказал, что чрезвычайное происшествие случилось рядом с дорогой, которая соединяет населённые пункты Зимовники, Ремонтное и Элиста. Кроме того, враг пытался атаковать и другие районы Ростовской области. Всего ВСУ нанесли удары по пяти районам Ростовской области. Российское ПВО отразило атаку, но из-за падения обломков дронов ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура: выбиты стекла, посечена кровля и фасады.

Ранее сообщалось, что всего за ночь на 26 июля ВСУ атаковали территорию России 54 беспилотниками. Что касается Ростовской области, то ВС РФ отразили атаку 12 беспилотников ВСУ.