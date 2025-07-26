Стало известно о последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Этот район расположен на востоке региона. Слюсарь рассказал, что чрезвычайное происшествие случилось рядом с дорогой, которая соединяет населённые пункты Зимовники, Ремонтное и Элиста. Кроме того, враг пытался атаковать и другие районы Ростовской области. Всего ВСУ нанесли удары по пяти районам Ростовской области. Российское ПВО отразило атаку, но из-за падения обломков дронов ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура: выбиты стекла, посечена кровля и фасады.