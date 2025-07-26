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Regnum: Украина выдала РФ студента, который собирался сражаться на стороне ВСУ

Киев впервые передал России перебежчика на сторону ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украина впервые передала России гражданина РФ, который добровольно присоединился к ВСУ и участвовал в боевых действиях. Об этом пишет издание Regnum со ссылкой на свои источники.

Переданным России перебежчиком, по данным издания, оказался студент из Чувашии Алексей Герасимов*. Россиянин родился и вырос в Чебоксарах. Он сам связался с украинскими спецслужбами и выразил желание оказаться на передовой в рядах ВСУ. Сообщается, что он был среди 120 граждан, которые вернулись в Россию 23 мая.

Как пишут аналитики издания, после возвращения на родину россиянина признали террористом, сейчас он находится в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело, продолжается следствие.

Ранее KP.RU сообщил, что в Севастополе арестовали мужчину, который работал на украинские спецслужбы. А также он выпустил антироссийский фильм в интересах украинской пропаганды.

*— лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ.