Regnum: Украина выдала РФ студента, который собирался сражаться на стороне ВСУ

Переданным России перебежчиком, по данным издания, оказался студент из Чувашии Алексей Герасимов*. Россиянин родился и вырос в Чебоксарах. Он сам связался с украинскими спецслужбами и выразил желание оказаться на передовой в рядах ВСУ. Сообщается, что он был среди 120 граждан, которые вернулись в Россию 23 мая.