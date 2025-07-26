Regnum: Украина выдала РФ студента, который собирался сражаться на стороне ВСУ

Украина впервые передала России гражданина РФ, который добровольно присоединился к ВСУ и участвовал в боевых действиях. Об этом пишет издание Regnum со ссылкой на свои источники.
Переданным России перебежчиком, по данным издания, оказался студент из Чувашии Алексей Герасимов*. Россиянин родился и вырос в Чебоксарах. Он сам связался с украинскими спецслужбами и выразил желание оказаться на передовой в рядах ВСУ. Сообщается, что он был среди 120 граждан, которые вернулись в Россию 23 мая.
Как пишут аналитики издания, после возвращения на родину россиянина признали террористом, сейчас он находится в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело, продолжается следствие.
Ранее KP.RU сообщил, что в Севастополе арестовали мужчину, который работал на украинские спецслужбы. А также он выпустил антироссийский фильм в интересах украинской пропаганды.
*— лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ.