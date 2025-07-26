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ТАСС: в Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожили сбежавший взвод ВСУ

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дезертировавший с позиций под Январским в Днепропетровской области, уничтожен ударом ФАБ в районе соседнего села Новоселка. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — сообщили в силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал о бегстве ВСУ с передовых позиций в районе села Январское Днепропетровской области.