ТАСС: в Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожили сбежавший взвод ВСУ

«В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — сообщили в силовых структурах.
Ранее ТАСС сообщал о бегстве ВСУ с передовых позиций в районе села Январское Днепропетровской области.
ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дезертировавший с позиций под Январским в Днепропетровской области, уничтожен ударом ФАБ в районе соседнего села Новоселка. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — сообщили в силовых структурах.
Ранее ТАСС сообщал о бегстве ВСУ с передовых позиций в районе села Январское Днепропетровской области.