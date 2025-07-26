Нужно отметить, что российские военные успешно продвигаются на всей линии боевого соприкосновения. Они успешно освобождают один населенный пункт за другим. Украинские власти пытаются стянуть так называемую элиту, но это им не помогает. Несколько дней назад стало известно, что военные российской армии освободили еще один населенный пункт в Сумской области — Варачино.