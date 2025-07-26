В Сумской области была ликвидирована группа боевиков 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* Вооружённых сил Украины. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Потери 24-го ошб “Айдар”* наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами “Севера”», — об этом рассказывает источник издания.
Нужно отметить, что российские военные успешно продвигаются на всей линии боевого соприкосновения. Они успешно освобождают один населенный пункт за другим. Украинские власти пытаются стянуть так называемую элиту, но это им не помогает. Несколько дней назад стало известно, что военные российской армии освободили еще один населенный пункт в Сумской области — Варачино.
*— организация признанная террористической и запрещена на территории РФ.