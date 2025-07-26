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В ночь на 26 июля на Черным и Азовским морями сбили семь БПЛА

Всего ночь на 26 февраля над российской территорией перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника.

Источник: АиФ

В ночь на 26 июля на Черным и Азовским морями сбили семь БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего ночь на 26 февраля над российской территорией перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника.

Из них четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили над Азовским морем и три над Черным морем.

Еще 24 БПЛА над территорией Брянской области, 12 над Ростовской, шесть над Крымом, по два над Орловской и Тульской областями, один Белгородской.

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