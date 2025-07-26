В ночь на 26 июля на Черным и Азовским морями сбили семь БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего ночь на 26 февраля над российской территорией перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника.
Из них четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили над Азовским морем и три над Черным морем.
Еще 24 БПЛА над территорией Брянской области, 12 над Ростовской, шесть над Крымом, по два над Орловской и Тульской областями, один Белгородской.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше