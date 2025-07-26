Марочко: российские войска зачищают от ВСУ село Бойковка в ДНР

Российские военные после освобождения населённого пункта Новоторецкое в ДНР зачищают соседнее село Бойковка от останков украинских формирований, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«После освобождения Новоторецкого наши войска с ходу вошли в Бойковку. Сейчас идет зачистка данного населенного пункта», — написал он в своём Telegram-канале.
Марочко уточнил, что, согласно его информации, силы ВСУ покинули Бойковку, но в окрестностях села остаются разрозненные отряды противника.
Напомним, 24 июля Министерство обороны РФ сообщило, что группировка ВС России «Центр» в ходе наступления в ДНР освободила населенные пункты Новоэкономическое и Зверево.