Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. В частности, 24 дрона было уничтожено над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, шесть — над Республикой Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря. По два беспилотника было перехвачено над территорией Орловской и Тульской областей. Также один БПЛА сбит в воздушном пространстве Белгородской области.