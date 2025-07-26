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Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летевших на Москву беспилотника. Об этом 26 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. В частности, 24 дрона было уничтожено над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, шесть — над Республикой Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря. По два беспилотника было перехвачено над территорией Орловской и Тульской областей. Также один БПЛА сбит в воздушном пространстве Белгородской области.

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