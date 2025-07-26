СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за отключения Starlink

В четверг украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военнослужащего сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал перебои в работе системы по всему миру.