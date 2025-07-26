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СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за отключения Starlink

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены отложить боевые миссии из-за сбоев в работе Starlink на этой неделе, пишет Reuters.

Источник: Reuters

«Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок», — говорится в публикации.

В материале подчеркнули, что украинские военные практически не могут выполнять боевые задачи без доступа к интернету.

В четверг украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военнослужащего сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал перебои в работе системы по всему миру.

Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.