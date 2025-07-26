СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за отключения Starlink

«Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок», — говорится в публикации.
В материале подчеркнули, что украинские военные практически не могут выполнять боевые задачи без доступа к интернету.
В четверг украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военнослужащего сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал перебои в работе системы по всему миру.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.