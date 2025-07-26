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ВСУ признали, что на борту сбитого Ил-76 под Белгородом были украинские пленные

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Украины признали, что похоронили украинских пленных, летевших на потерпевшем крушение Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Самолет был сбит ВСУ в январе 2024 года.

24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) о новом подтверждении, что на борту Ил-76 были украинские пленные. Во Львове похоронили 12 военных, которые летели на этом самолете.

«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», — написали в бригаде.