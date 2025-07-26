24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) о новом подтверждении, что на борту Ил-76 были украинские пленные. Во Львове похоронили 12 военных, которые летели на этом самолете.