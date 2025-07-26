«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе связанным с производством ракет, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.