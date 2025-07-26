Подразделения «Север» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков», — говорится в сообщении.