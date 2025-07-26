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Подразделения «Север» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков», — говорится в сообщении.

«ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — отмечает Минобороны РФ.