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Подразделения «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 455 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.