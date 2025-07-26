Подразделения «Запад» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Андреевка и Купянск в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.