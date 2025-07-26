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Подразделения «Запад» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Андреевка и Купянск в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.