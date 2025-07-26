Белоусов поздравил гвардейцев с освобождением Зеленого Гая в ДНР

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в самые сложные моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг является доказательством безграничной любви к родине и готовности стоять за нее до конца.