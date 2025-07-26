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Белоусов поздравил гвардейцев с освобождением Зеленого Гая в ДНР

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, сообщило в субботу военное ведомство России.

Источник: © РИА Новости

«Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего отечества», — сказано в телеграмме.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в самые сложные моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг является доказательством безграничной любви к родине и готовности стоять за нее до конца.

«Пусть ваша отвага и единство будут всегда непоколебимы», — сказал министр обороны РФ.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы Российской Федерации.

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