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В Северной Осетии сбили четыре беспилотника

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Четыре украинских беспилотника сбиты в районе села Первомайское в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Источник: © РИА Новости

«По подтверждённой информации, в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб продолжает свою работу», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в республике снят режим беспилотной опасности.

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