В Северной Осетии сбили четыре беспилотника

«По подтверждённой информации, в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб продолжает свою работу», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в республике снят режим беспилотной опасности.
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