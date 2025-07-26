«Гордимся каждым из вас»: в Казани проходит чемпионат среди участников СВО «Абилимпикс»

«Дорогие мужчины, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий России, мы рады приветствовать вас в Татарстане. Мы гордимся каждым из вас. В регионах России и в Татарстане делается все необходимое (для вас — ред.), и большую помощь нам оказывает фонд “Защитники Отечества”», — сказала заместитель Премьер-министра РТ, лектор Российского общества «Знание» Лейла Фазлеева, обращаясь к участникам чемпионата.