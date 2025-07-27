В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина

«Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
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