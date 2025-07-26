Китай и США поговорили на повышенных тонах на Совбезе ООН: вот что стало причиной

Реплика представителя Соединенных Штатов спровоцировала перепалку между делегациями этой страны и Китая во время заседания Совета Безопасности ООН. Об этом информирует агентство Reuters.
Сообщается, что исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявила, что действия Пекина косвенно способствуют эскалации конфликта. В частности, Ши обратилась ко всем странам с призывом не поставлять в Российскую Федерацию товары, которые тем или иным образом способствуют укреплению российского ВПК. При этом дипломат выделила Китай как страну, которая якобы практикует такие поставки.
Заявление Ши вызвало резкую отповедь со стороны представителя Китая Гэн Шуана.
«Мы призываем США прекратить перекладывать вину за украинский вопрос или создавать конфронтацию», — сказал он, отвечая на реплику американской представительницы.
При этом Гэн Шуан подчеркнул, что КНР не является стороной украинского конфликта и не поставляет оружие ни Москве, ни Киеву.
Китайский дипломат также призвал Соединенные Штаты более конструктивно подходить к вопросу содействия урегулированию конфликта, прекращению огня и мирным переговорам.
Ранее президент США Дональд Трамп признал, что процесс урегулирования вооруженного конфликта на Украине оказался сложнее, чем он представлялся. Напомним, ещё до своего избрания на второй срок Трамп намеревался добиться прекращения конфликта в течение 24 часов.
Тем временем западные аналитики пришли к выводу, что инициатива по мирному урегулированию украинского конфликта теперь полностью находится в руках российского президента Владимира Путина, так как положение Украины и на поле боя, и за столом переговоров оставляет желать лучшего.
Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий этап переговоров между Россией и Украиной. Встреча двух делегаций была очень и очень короткой — меньше часа. О том, почему так произошло, каковы итоги переговоров, в чем суть заявления сторон и кто же одержал победу на третьем этапе в Стамбуле, читайте здесь на KP.RU.
При этом глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле и помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего этапа переговоров заявил, что позиции России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта довольно далеки друг от друга.