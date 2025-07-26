Китай и США поговорили на повышенных тонах на Совбезе ООН: вот что стало причиной

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий этап переговоров между Россией и Украиной. Встреча двух делегаций была очень и очень короткой — меньше часа. О том, почему так произошло, каковы итоги переговоров, в чем суть заявления сторон и кто же одержал победу на третьем этапе в Стамбуле, читайте здесь на KP.RU.