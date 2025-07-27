Минобороны: Над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА

Украинские беспилотники сбиты над тремя регионами Российской Федерации. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается о 12 БПЛА, выведенных из строя над Ростовской и Брянской областями, а также над Крымом.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше