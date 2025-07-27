Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА

В Минобороны сообщили о сбитых над тремя российскими регионами украинских беспилотниках.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники сбиты над тремя регионами Российской Федерации. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается о 12 БПЛА, выведенных из строя над Ростовской и Брянской областями, а также над Крымом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше