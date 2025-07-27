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Минобороны: силы ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников

Восемь ликвидированы над территорией Ростовской области и по два — над территориями Брянской области и Республики Крым.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации Министерства обороны России, в период с 21:50 26 июля до полуночи 27 июля средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 12 украинских беспилотников самолетного типа.

Восемь из них были ликвидированы в небе над Ростовской областью, ещё два — над Брянской областью и два — над Крымом.

Ранее сообщалось, что жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

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