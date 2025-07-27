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Двое ранены при атаке дрона ВСУ на скорую помощь в Запорожской области

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области, ранены водитель и пациентка.

Источник: Комсомольская правда

58-летняя женщина, которую автомобиль скорой помощи вёз в больницу в Запорожской области, получила ранения, когда украинский беспилотник атаковал автомобиль медиков. Также был ранен и водитель скорой. Об этом информировал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи», — написал чиновник в Telegram-канале.

Тем временем в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.

Также сообщалось, что украинский дрон повредил жилой дом в центре Горловки.

Напомним, российские силы противовоздушной обороны за ночь на 26 июля перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА.

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