Двое ранены при атаке дрона ВСУ на скорую помощь в Запорожской области

58-летняя женщина, которую автомобиль скорой помощи вёз в больницу в Запорожской области, получила ранения, когда украинский беспилотник атаковал автомобиль медиков. Также был ранен и водитель скорой. Об этом информировал губернатор региона Евгений Балицкий.
«Украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи», — написал чиновник в Telegram-канале.
Тем временем в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.
Также сообщалось, что украинский дрон повредил жилой дом в центре Горловки.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны за ночь на 26 июля перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА.