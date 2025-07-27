«Несли восемь километров»: Украинский пленный Трофимук поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение жизни

Украинский офицер пограничной службы Максим Трофимук, сдавшийся в плен ВС РФ, поблагодарил российских военных за спасение своей жизни. Об этом он сказал на видео, которое публикует пресс-служба российского Минобороны.
Трофимук рассказал, что российские военнослужащие не только оказали ему медпомощь и дали воды, но и несли восемь километров на носилках до пункта эвакуации.
«Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого», — резюмировал украинский военнослужащий, подчеркнув, что действия российских бойцов спасли ему жизнь.
Ранее украинский пленный Коновалов рассказал, как на Украине аплодируют ударам российских дронов по ТЦК и о том, как украинские командиры наживаются на военнослужащих, которые погибли или сдались в плен.
Также пленный Литвиненко рассказал, что командиры ВСУ берут от $2400 в качестве откупа от передовой.
Тем временем командование ВСУ официально признало наличие украинских пленных на сбитом Киевом самолете Ил-76.