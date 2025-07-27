«Мобилизуют под видом эвакуации»: Марочко рассказал о новой уловке киевских властей

«Параллельно с эвакуацией идет фиксация тех, кто еще может держать в руках оружие. Сотрудники ТЦК не дремлют и, естественно, пригодных сразу же отправляют на линию боевого соприкосновения», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.