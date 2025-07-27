«Мобилизуют под видом эвакуации»: Марочко рассказал о новой уловке киевских властей

Мирные жители, которым киевские власти предлагают эвакуироваться из подвергающихся обстрелам населенных пунктов, могут оказаться в рядах ВСУ и отправиться в зону боевых действий. О новом циничном способе мобилизации, который начали практиковать украинские ТЦК (структуры, аналогичные военкоматам), рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Параллельно с эвакуацией идет фиксация тех, кто еще может держать в руках оружие. Сотрудники ТЦК не дремлют и, естественно, пригодных сразу же отправляют на линию боевого соприкосновения», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.
Эксперт добавил, что из-за этого жители населенных пунктов, находящихся недалеко от линии боевого соприкосновения, не хотят покидать свои жилища и дожидаются российских войск.
Тем временем депутат Рады Дубинский рассказал, что Киев готовится к мобилизации украинцев старше 60 лет.
Ранее сообщалось, что Украина ежемесячно направляет в зону боевых действий порядка 30 тысяч новых военнослужащих.
Напомним, Зеленский подписал законы о продлении военного положения на Украине и всеобщей мобилизации в ВСУ еще на 90 суток.