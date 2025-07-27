ВКС ударили бомбами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской области

Российские ВКС нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ, расположенным в районе Чугуновки Харьковской области и на около Мирнограда на территории ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что использовались авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. Это боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции.
«В результате авиаудара ПВД противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сказано в релизе российского оборонного ведомства.
Накануне Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчета 152-мм орудия «Гиацинт-Б» бригады морской пехоты Северного флота в Херсонской области.
Также сообщалось, что российская армия ударила по центрам территориального комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и местам хранения беспилотников и ракет на Украине.