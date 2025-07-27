Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС ударили бомбами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли авиаудар и поразили пункты временной дислокации бригад ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские ВКС нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ, расположенным в районе Чугуновки Харьковской области и на около Мирнограда на территории ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что использовались авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. Это боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции.

«В результате авиаудара ПВД противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сказано в релизе российского оборонного ведомства.

Накануне Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчета 152-мм орудия «Гиацинт-Б» бригады морской пехоты Северного флота в Херсонской области.

Также сообщалось, что российская армия ударила по центрам территориального комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и местам хранения беспилотников и ракет на Украине.