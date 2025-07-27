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ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Второй за ночь беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: РИА Новости

Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем.

«В Воронеже и Бутурлиновском районе — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. За последние часы над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен второй беспилотник. По предварительной информации, в обоих случаях пострадавших и повреждений на земле нет», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

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