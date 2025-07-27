ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью

Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем.
«В Воронеже и Бутурлиновском районе — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. За последние часы над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен второй беспилотник. По предварительной информации, в обоих случаях пострадавших и повреждений на земле нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше