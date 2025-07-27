Расчет РСЗО БМ-21 «Град» нанес удар по укрепрайону ВСУ в зоне СВО

Местонахождение укрепрайона было определено российскими разведчиками, которые предоставили артиллеристам координаты цели, скрытой в лесополосе. Расчет незамедлительно направился на боевую позицию и подготовил РСЗО к работе. Наведя установку по полученным координатам, военнослужащие открыли огонь пакетом реактивных снарядов.