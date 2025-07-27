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Рубио: Трамп по-прежнему заинтересован в урегулировании украинского конфликта

Госсекретарь США заявил, что Трамп «теряет терпение» в отношении конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен урегулированию конфликта на Украине и хотел бы, чтобы на пути к его завершению уже предпринимались конкретные шаги. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, который дал интервью телеканалу Fox News.

«Пришло время предпринимать действия, и президент предельно ясно дал это понять. Он теряет терпение», — сказал Рубио, добавив, что Трамп испытывает разочарование по поводу недостаточно результативного, как ему кажется, взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Трамп выдвинул ультиматум, пригрозив, что Вашингтон введет вторичные санкции против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будут достигнуты мирные договоренности по Украине.

Накануне стало известно, что британский премьер Кир Стармер планирует обсудить с американским президентом Дональдом Трампом пути завершения конфликта Москвы и Киева.

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