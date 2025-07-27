Рубио: Трамп по-прежнему заинтересован в урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен урегулированию конфликта на Украине и хотел бы, чтобы на пути к его завершению уже предпринимались конкретные шаги. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, который дал интервью телеканалу Fox News.