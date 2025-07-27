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В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Соблюдение прав пассажиров из-за задержек движения поездов на контроле у волгоградского транспортного прокурора.

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