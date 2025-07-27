В волгоградском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

В волгоградском аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря ФАВТ, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что аналогичные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Пскова.
Минувшей новью ВСУ пытались атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО Минобороны РФ отрабатывают ситуацию в штатном режиме, пострадавших нет.
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