В России отмечается День ВМФ: Путин поздравил моряков с праздником

День Военно-морского флота отмечается в этом году в России 27 июля, с поздравлениями в адрес военных моряков выступил президент РФ Владимир Путин.
Видеообращение главы государства по случаю праздника опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил, российский флот является национальной гордостью России. Он уточнил, что более 50 тысяч военных моряков имеют государственные награды, из них 35 удостоены звания Героя России.
Президент поблагодарил всех военнослужащих ВМФ за самоотверженность и профессионализм. Российский лидер также пожелал представителям флота новых достижений на благо Родины, здоровья и благополучия им и их близким.
Атомный крейсер «Князь Пожарский» пополнил ВМФ России.
25 июля Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», который пополнил боевой состав Военно-морского флота РФ. Мероприятие состоялось в Северодвинске.
Глава государства выслушал краткие доклады командования. После он дал разрешение на подъем флага на крейсере. «Князь Пожарский» относится к четвертому поколению подводных атомоходов. Он имеет современные комплексы ракетного и торпедного вооружения.
Концерт в честь Дня ВМФ в Петербурге состоится в Кронштадте.
Концерт по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который традиционно проходил на Дворцовой площади, решили провести на Якорной площади в Кронштадте.
Праздничная программа на выбранном месте будет проходить в течение всего дня. Её участниками будут военные творческие коллективы, музыканты, знаменитые артисты и солисты музыкальных театров города.
Также был опубликован полный список мероприятий в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота.
Напомним, День ВМФ ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье июля. История праздника берёт свое начало с эпохи правления Петра I, который издал указ о создании в стране регулярного Военно-морского флота.