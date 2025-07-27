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В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в Ленинградской области, возможно понижение сигнала мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.

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