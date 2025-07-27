Мединский: На Украине делают политический пиар на теме возвращения детей

Некоторые силы на Украине стремятся сделать политический пиар из темы возвращения детей. Об этом заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — сказал Мединский, отвечая на вопрос РИА Новости об отношении украинской стороны к этой теме, затронутой в ходе переговоров в Стамбуле.
Ранее Мединский заявил, что большая часть детей из списка, предоставленного украинской стороной, никогда не была в России, а 50 фамилий из данного перечня — не дети, а взрослые. Он уточнил, что украинские дети, находящиеся на территории России, находятся под государственным контролем, в достатке, в безопасности и будут возвращаться на родину, если будут найдены их родственники или законные представители.
Тем временем Львова-Белова заявила, что Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть к родственникам на территорию РФ.