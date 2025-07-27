Мединский: На Украине делают политический пиар на теме возвращения детей

Ранее Мединский заявил, что большая часть детей из списка, предоставленного украинской стороной, никогда не была в России, а 50 фамилий из данного перечня — не дети, а взрослые. Он уточнил, что украинские дети, находящиеся на территории России, находятся под государственным контролем, в достатке, в безопасности и будут возвращаться на родину, если будут найдены их родственники или законные представители.