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Уиткофф хочет достичь урегулирования на Украине до конца срока Трампа

Уиткофф заявил, что достижение мира на Украине и на Ближем Востоке будет достойным завершением его карьеры спецпосланника.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф выразил надежду, что достижение мира на Украине и на Ближнем Востоке будет достигнуто до конца срока действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, что он счёл бы достойным завершением своей карьеры спецпосланника.

Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен урегулированию конфликта на Украине и хотел бы, чтобы на пути к его завершению уже предпринимались конкретные шаги.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум, пригрозив, что Вашингтон введет вторичные санкции против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будут достигнуты мирные договоренности по Украине.

Накануне стало известно, что британский премьер Кир Стармер планирует обсудить с американским президентом Дональдом Трампом пути завершения конфликта Москвы и Киева.

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