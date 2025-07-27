Уиткофф хочет достичь урегулирования на Украине до конца срока Трампа

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф выразил надежду, что достижение мира на Украине и на Ближнем Востоке будет достигнуто до конца срока действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, что он счёл бы достойным завершением своей карьеры спецпосланника.