Корабли ТОФ провели стрельбы по условному противнику в Японском море

Российские военные корабли во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг» в рамках учений в Японском море провели стрельбы по скоплению судов условного противника, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.
«В заливе Петра Великого тактические группы надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках оперативного учения ВМФ России “Июльский шторм” выполнили совместные артиллерийские стрельбы по групповой мишенной позиции, имитирующей отряд десантных кораблей условного противника», — отмечается в сообщении.
Сначала российские экипажи отразили атаку средств воздушного нападения вероятного противника. При этом имитировались действия авиации и противокорабельных ракет.
После корабли ТОФ приступили к массированному артиллерийскому огню из штатных корабельных установок. Затем экипажи ВМФ РФ применили комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы вызвать пассивные помехи и вывести российские силы из-под ракетного удара условного противника.
Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев уточнил, что в ходе учений учитывался опыт, полученный в ходе спецоперации.
Напомним, 23 июля Минобороны РФ проинформировало, что Военно-морской флот России начал оперативные учения «Июльский шторм» в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в районах Балтийского и Каспийского морей. Маневры проводятся с 23 по 27 июля. Ими руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.