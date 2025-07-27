Корабли ТОФ провели стрельбы по условному противнику в Японском море

Напомним, 23 июля Минобороны РФ проинформировало, что Военно-морской флот России начал оперативные учения «Июльский шторм» в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в районах Балтийского и Каспийского морей. Маневры проводятся с 23 по 27 июля. Ими руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.