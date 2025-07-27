Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корабли ТОФ провели стрельбы по условному противнику в Японском море

Контр-адмирал Алексей Сысуев уточнил, что в ходе учений учитывался опыт, полученный в ходе спецоперации.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные корабли во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг» в рамках учений в Японском море провели стрельбы по скоплению судов условного противника, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

«В заливе Петра Великого тактические группы надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках оперативного учения ВМФ России “Июльский шторм” выполнили совместные артиллерийские стрельбы по групповой мишенной позиции, имитирующей отряд десантных кораблей условного противника», — отмечается в сообщении.

Сначала российские экипажи отразили атаку средств воздушного нападения вероятного противника. При этом имитировались действия авиации и противокорабельных ракет.

После корабли ТОФ приступили к массированному артиллерийскому огню из штатных корабельных установок. Затем экипажи ВМФ РФ применили комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы вызвать пассивные помехи и вывести российские силы из-под ракетного удара условного противника.

Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев уточнил, что в ходе учений учитывался опыт, полученный в ходе спецоперации.

Напомним, 23 июля Минобороны РФ проинформировало, что Военно-морской флот России начал оперативные учения «Июльский шторм» в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в районах Балтийского и Каспийского морей. Маневры проводятся с 23 по 27 июля. Ими руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.