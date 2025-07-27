В России за ночь сбили 99 беспилотников

36 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 21 — над Смоленской, 10 — над Калужской. По девять беспилотников сбили в двух регионах: над территориями Волгоградской и Ростовской областей. Четыре беспилотника сбили над Крымом, по два — над Воронежской и Курской областями, то же количество дронов сбили над Черным морем. По одному беспилотнику сбили в районе Московского региона, а также в границах Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.