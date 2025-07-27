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В России за ночь сбили 99 беспилотников

За прошедшую ночь — с 21:50 мск до 05:20 мск — российские средства ПВО сбили 99 украинских БПЛА самолетного типа. Были атакованы 12 регионов, следует из сообщения Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

36 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 21 — над Смоленской, 10 — над Калужской. По девять беспилотников сбили в двух регионах: над территориями Волгоградской и Ростовской областей. Четыре беспилотника сбили над Крымом, по два — над Воронежской и Курской областями, то же количество дронов сбили над Черным морем. По одному беспилотнику сбили в районе Московского региона, а также в границах Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

В Ростовской области никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал о налете ночью, тогда о пострадавших и повреждениях информации не поступало. В Волгоградской области из-за падения обломков одного из БПЛА было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

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