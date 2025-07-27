Марочко: ВС РФ продвинулись в Федоровке и закрепились на восточных окраинах

Российские военные закрепились на восточных окраинах этого населённого пункта. По его словам, боевые действия в Фёдоровке продолжаются, но украинские военные оказывают сопротивление. Марочко также отметил, что российские войска пытаются обойти Фёдоровку как с севера, так и с юга.