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Марочко: ВС РФ продвинулись в Федоровке и закрепились на восточных окраинах

Боестолкновения идут на регулярной основе, сообщил военный эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения российской армии успешно продвинулись в населённом пункте Фёдоровка в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военные закрепились на восточных окраинах этого населённого пункта. По его словам, боевые действия в Фёдоровке продолжаются, но украинские военные оказывают сопротивление. Марочко также отметил, что российские войска пытаются обойти Фёдоровку как с севера, так и с юга.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные после освобождения населённого пункта Новоторецкое в ДНР зачищают соседнее село Бойковка от останков украинских формирований.