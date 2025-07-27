Беспилотники ВСУ в ночь на 27 июля пытались атаковать Ростовскую область. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. В ночное время в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области были успешно отражены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента никто не пострадал.
«Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале.
При этом Слюсарь заметил, что пострадавших в результате атаки вражеских дронов нет, однако некоторые гражданские объекты посечены обломками беспилотников. У жилых домов выбиты стекла и частично разрушена крыша. Также обломки дрона ВСУ упали на территорию частного домовладения, сейчас оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, украинские боевики, терпя неудачи на поле боя, продолжают атаковать гражданские объекты. В Кремле заявили, что знают, с какой опасностью имеют дело, военные РФ сейчас принимают соответствующие меры, чтобы прекратить атаки ВСУ с помощью дронов.